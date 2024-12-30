Магуайр заявил, что у МЮ нет цели на остаток сезона Премьер-Лиги

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что новый главный тренер Рубен Аморим не ставил перед командой цель насчет позиции в Премьер-Лиге.

Перед своим заключительным матчем в 2024 году "Юнайтед" занимает только 14-ю строчку в таблице Премьер-Лиги, и Магуайр соглашается, что это никуда не годится для его клуба.

По мнению Магуайра, в текущей ситуации "Юнайтед" просто не может ставить перед собой какую-либо цель.

"Мы просто делаем все возможное, чтобы вскарабкаться по таблице. В данный момент мы не можем поставить цель, потому что мы недостаточно хороши и ничуть не близки к тому, где хотим быть в таблице лиги".

"То, как мы выступали до сих пор, по-настоящему расстраивает. Каждый знает это. Мы знаем, что это недостаточно хорошо для этого клуба", — сообщил Магуайр Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2024 16:00

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  1. hunter022 30.12.2024 16:17 # hunter022
    Цель номер один для Рэдклиффа сэкономить как можно больше на расходах клуба трофеи не важны,цель номер два содрать как можно больше с болельщиков клуба.

    (ответить)

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