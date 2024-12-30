Магуайр заявил, что у МЮ нет цели на остаток сезона Премьер-Лиги

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что новый главный тренер Рубен Аморим не ставил перед командой цель насчет позиции в Премьер-Лиге.

Перед своим заключительным матчем в 2024 году "Юнайтед" занимает только 14-ю строчку в таблице Премьер-Лиги, и Магуайр соглашается, что это никуда не годится для его клуба.



По мнению Магуайра, в текущей ситуации "Юнайтед" просто не может ставить перед собой какую-либо цель.



"Мы просто делаем все возможное, чтобы вскарабкаться по таблице. В данный момент мы не можем поставить цель, потому что мы недостаточно хороши и ничуть не близки к тому, где хотим быть в таблице лиги".



"То, как мы выступали до сих пор, по-настоящему расстраивает. Каждый знает это. Мы знаем, что это недостаточно хорошо для этого клуба", — сообщил Магуайр Sky Sports.