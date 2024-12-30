Таиби советует Онана покинуть "Юнайтед"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Массимо Таиби посоветовал первому номеру "красных дьяволов" Андре Онана покинуть "Олд Траффорд".

В последние недели Онана совершил ряд ошибок, включая пропущенный прямым ударом с углового гол против "Вулверхэмптона".



Таиби считает, что "Юнайтед" и Премьер-Лига просто не подходят для Онана. Массимо советует 28-летнему камерунцу вернуться в Италию или отправиться во Францию.



"Я бы сразу перешел к делу и сказал ему: "Андре, ты являешься одним из лучших голкиперов в Европе, но в Премьер-Лиге твоя игра оставляет желать лучшего".



"Блокируй критику, проведи самоанализ, нажим кнопку перезагрузки и попробуй снова. А если к июню ситуация не изменится, уходи".



"Думаю, подсознательно он понимает, что обстановка в "Юнайтед" не является идеальной для него, а когда брак дает трещину, не имеет смысла продолжать".



"Иногда у тебя просто не получается в команде, и лучше всего будет расстаться. Это не будет неудачей".



"На мой взгляд, он является сильным голкипером, который обнаружил себя в ситуации, когда он не может показывать свои навыки, потому что он не создан для английского футбола".



"Он подходит для Премьер-Лиги лишь своим умением разыгрывать мяч".



"Андре больше подходит для итальянской или французской команды. На его месте я бы не уходил из "Интера", где он был очень успешен. Он пошел на просчитанный риск, думая, что хорошо освоится в "Манчестер Юнайтед", но не сложилось".



"Несмотря на то, что он не оправдал ожиданий, он остается одним из лучших голкиперов в Европе", — цитирует Таиби The Sun.