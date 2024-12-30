Диалло считает, что своим преображением обязан Амориму

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло считает, что своим преображением он обязан новому главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму.

Диалло является одним из самых прибавивших игроков "Юнайтед" после смены главного тренера. Амад может похвастать уже пятью голами и семью результативными передачами в этом сезоне.



По словам Диалло, он был точно таким же игроком и при Эрике Тен Хаге, просто предшественник Аморима ему не доверял.



"Возможно, дело в уверенности, потому что теперь я играю много матчей. Я был таким всегда, просто теперь у меня есть игровое время и уверенность".



"Я рад играть больше матчей, и я просто хочу сражаться за клуб, за команду. Каждый раз, когда тренер оказывает мне доверие и дает возможность сыграть за этот клуб, я просто хочу показать, что достаточно хорош".



"Моя мечта — многого достичь с этим клубом, поэтому я здесь. Я хочу сражаться за эту эмблему, и давайте посмотрим, что случится в будущем", — сообщил Диалло Sky Sports.