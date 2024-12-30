Постекоглу "безмерно больно" от мучений "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу признался, что ему "безмерно больно" от мучений своей команды.

"Тоттенхэм" завершил этот календарный год разочаровывающей домашней ничьей 2:2 против "Вулверхэмптона", пропустив решающий гол на 87-й минуте.



"Тоттенхэм" гарантировал, что будет занимать самую низкую для себя позицию в Премьер-Лиге к Новому году с сезона 2008/09.



По словам Постекоглу, он и его игроки чрезвычайно расстроены результатами, и Анге жаждет это изменить.



"Разумеется, игрокам больно, они хотят изменить это, а выходит не то, чего они хотят".



"Конечно, больно и мне. Мне больно, потому что в конечном счете это моя ответственность. Это я нахожусь у руля. Поэтому, конечно, это больно".



"Мне еще больнее, когда я вижу, как упорно они стараются. Ты хочешь, чтобы они были вознаграждены, и я думаю, сегодня они заслуживали награду за свои старания, хотя я даже не знаю, откуда они берут эти резервы энергии. Я хотел, чтобы они были вознаграждены за свои старания".



"Поэтому, конечно, это больно. Больно безмерно. В то же время на мне лежит ответственность постараться вызволить нас из этой ситуации", — цитирует Постекоглу Evening Standard.