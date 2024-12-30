Гвардиола: "Холанд впервые стал отцом"

Эрлинг Холанд Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающий Эрлинг Холанд впервые стал отцом.

Накануне Холанд забил свой только второй гол за 50 последних дней, поспособствовав победе 0:2 над "Лестером" в рамках Премьер-Лиги.

Празднование Холандом своего гола не дало никаких намеков на пополнение в семье норвежского бомбардира, однако после матча Гвардиола раскрыл тайну.

"Иногда Эрлинга судят несправедливо, но это часть футбола. Он устал, он сыграл много минут".

"На днях он впервые стал отцом. Много эмоций и захватывающие несколько дней для него", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 30.12.2024 13:00 # kukuruzko
    ВАШЕ ВОЗДУШЕСТВО

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  2. ilovemanutd 30.12.2024 12:27 # ilovemanutd
    Надеюсь он его воспитает скромным человеком

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  3. closer 30.12.2024 12:16 # closer
    а пеп - мамка
    то то на эмоциях был посл 2 месяца

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  4. xxa 30.12.2024 12:01 # xxa
    Поздравляем истинного голубого

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