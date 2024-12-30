Гвардиола: "Холанд впервые стал отцом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающий Эрлинг Холанд впервые стал отцом.

Накануне Холанд забил свой только второй гол за 50 последних дней, поспособствовав победе 0:2 над "Лестером" в рамках Премьер-Лиги.



Празднование Холандом своего гола не дало никаких намеков на пополнение в семье норвежского бомбардира, однако после матча Гвардиола раскрыл тайну.



"Иногда Эрлинга судят несправедливо, но это часть футбола. Он устал, он сыграл много минут".



"На днях он впервые стал отцом. Много эмоций и захватывающие несколько дней для него", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.