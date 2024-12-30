Слот: "Салах — лучший в мире игрок? С этим невозможно спорить"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что его нападающий Мохамед Салах заслужил называться лучшим игроком мире прямо сейчас.

Накануне Салах отметился голом и двумя результативными передачами в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (0:5).



Таким образом, на счету Салаха 52 результативных действия с учетом всех соревнований в 2024 году — больше всех, среди игроков топ-5 европейских лиг.



В последнее время 32-летнего египтянина все чаще называют лучшим игроком в мире в данный момент, и Слот не берется с этим спорить.



"Если посмотреть на его показатели, то с этим невозможно спорить".



"В разных лигах есть разные игроки, которые обладают большим мастерством. Но Мо определенно соответствует высшему уровню в данный момент".



"Сегодня он мог забить гораздо больше, но мне также понравилось, какой объем работы он выполнил на команду без мяча".



"Его дела идут очень хорошо. С этим не поспорить. И давайте надеяться, что так будет и дальше долгое время", — цитирует Слот Sky Sports.