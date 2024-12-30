Гвардиола: "У нас нет шансов выиграть Премьер-Лигу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда уже не сможет защитить титул Премьер-Лиги, а также выразил надежду на приобретения в январе.

Победа 0:2 над "Лестером" накануне стала для "Сити" только второй в 14 последних матчах во всех соревнованиях.



"Сити" находится уже в 14 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", который вдобавок имеет матч в запасе.



Поэтому Гвардиола уже не надеется настичь "Ливерпуль", однако Хосеп видит другие цели, за которые "Сити" может побороться — при помощи январского усиления.



"Мы далеки от того, чтобы выиграть Премьер-Лигу. Мы смирились с тем, что у нас уже нет шансов на это, но есть другие вещи, за которые мы можем побороться: Кубок Англии, топ-4... И когда вы выигрываете матчи, это помогает".



"Нам нужна помощь на некоторых позициях. Когда все игроки вместе, мы являемся прежней командой, но важные игроки отсутствуют недели и месяцы, так что это сложно".



"Я думал, что центральные защитники будут в строю весь сезон, но у нас возникли проблемы. Нам нужна помощь с опорной зоной и центром обороны".



"Рынок есть рынок — там непросто, там дорого, поэтому посмотрим, что клуб сможет сделать", — сообщил Гвардиола BBC.