Слот: "Празднование Трента говорит достаточно"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что празднование Трентом Александер-Арнольдом своего гола против "Вест Хэма" является ответом на спекуляции вокруг будущего защитника.

В последние дни ходили упорные слухи о том, что Александер-Арнольд направляется в "Реал". Складывается впечатление, что "красные" не смогут продлить истекающий в конце сезона контракт Трента, в отличие от Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха.



Эти спекуляции не мешают Александер-Арнольду демонстрировать отличную игру, и в воскресенье Трент поучаствовал в разгроме "Вест Хэма" (0:5).



26-летний англичанин забил один из голов своей команды, отпраздновав это красноречивым жестом, на который и обращает внимание Слот.



"Является ли ситуация Трента негативной? Нет, я совершенно не думаю, что здесь есть негатив. Он играет действительно хорошо".



"Он забил замечательный гол, и то, как он отпраздновал свой гол, говорит вам достаточно".



"Поэтому я не думаю, что мне нужно слишком много говорить об этом. Я очень доволен Трентом, как доволен Мо и Виргилом".



"Поэтому для меня здесь нет разницы. Со стороны может казаться, что вокруг Трента больше событий в медиа, нежели вокруг двух других, но в данный момент я доволен всеми тремя", — цитирует Слота Daily Mail.



