Гордон: "Не планирую уходить из "Ньюкасла"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заявил, что у него нет планов по смене клуба.

Согласно слухам, минувшим летом Гордон был в шаге от перехода в "Ливерпуль", и сорвавшийся трансфер очень расстроил Энтони.



Как бы то ни было, в данный момент Гордон не помышляет о смене клуба. 23-летний англичанин набрал отличную форму в последние недели и хочет выиграть с "Ньюкаслом" трофей.



"Могу ли я сказать болельщикам, что останусь? Моя игра скажет это наилучшим образом. Вы видите, как я бегаю, как я тружусь на команду, и это скажет лучше, чем какие-либо мои слова".



"Здесь у меня есть долгосрочный контракт, который я намерен отработать. У меня нет планов уходить. Я здесь, чтобы выиграть трофей. У меня много целей впереди, прежде чем я задумаюсь о чем-либо еще", — цитирует Гордона The Athletic.