Гордон: "Не планирую уходить из "Ньюкасла"
Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заявил, что у него нет планов по смене клуба.
Согласно слухам, минувшим летом Гордон был в шаге от перехода в "Ливерпуль", и сорвавшийся трансфер очень расстроил Энтони.
Как бы то ни было, в данный момент Гордон не помышляет о смене клуба. 23-летний англичанин набрал отличную форму в последние недели и хочет выиграть с "Ньюкаслом" трофей.
"Могу ли я сказать болельщикам, что останусь? Моя игра скажет это наилучшим образом. Вы видите, как я бегаю, как я тружусь на команду, и это скажет лучше, чем какие-либо мои слова".
"Здесь у меня есть долгосрочный контракт, который я намерен отработать. У меня нет планов уходить. Я здесь, чтобы выиграть трофей. У меня много целей впереди, прежде чем я задумаюсь о чем-либо еще", — цитирует Гордона The Athletic.
30.12.2024 08:00
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