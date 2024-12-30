Джо Гомес получил травму против "Вест Хэма"

"Ливерпуль" лишился на некоторое время своего защитника Джо Гомеса, который получил травму задней поверхности бедра против "Вест Хэма".

Накануне "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" со счетом 0:5, однако травма Гомеса омрачила эту победу.



27-летний англичанин, с успехом подменявший травмированного Ибраиму Конате, был заменен на 37-й минуте, оставив главного тренера "красных" Арне Слота только с двумя центральными защитниками в лице Виргила Ван Дейка и Джарелла Куансы.



"Если игрок говорит, что хочет остановиться, значит его нужно заменить. Нам известно, что это задняя поверхность бедра, и нам известно, что ему потребуется некоторое время, прежде чем он вернется".



"Я не знаю, как долго, но он пропустит некоторое время. Такие ситуации могут случаться по ходу сезона", — цитирует Слота The Independent.



Добавим, в январе "Ливерпулю" предстоит сыграть восемь матчей, включая два полуфинальных поединка Кубка Лиги против "Тоттенхэма".