Салах заявил, что по-прежнему далек от нового контракта с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что он по-прежнему далек от согласования нового контракта с мерсисайдским клубом.
В воскресенье Салах сыграл ключевую роль в победе 0:5 над "Вест Хэмом" в рамках Премьер-Лиги, забив гол и отдав две результативные передачи.
Пока Салах блистает на футбольном поле, представители 32-летнего египтянина ведут интенсивные переговоры с "Ливерпулем" насчет продления истекающего в конце сезона контракта, однако сделка не близка.
"Мы далеки от этого, но, повторюсь, я не хочу давать медиа что-либо, чтобы люди начали говорить различные вещи".
"Никакого существенного продвижения нет, и сейчас я сосредоточен на команде. Я надеюсь выиграть Премьер-Лигу", — цитирует Салаха Liverpool Echo.
30.12.2024 00:05
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