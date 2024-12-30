Салах заявил, что по-прежнему далек от нового контракта с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что он по-прежнему далек от согласования нового контракта с мерсисайдским клубом.

В воскресенье Салах сыграл ключевую роль в победе 0:5 над "Вест Хэмом" в рамках Премьер-Лиги, забив гол и отдав две результативные передачи.



Пока Салах блистает на футбольном поле, представители 32-летнего египтянина ведут интенсивные переговоры с "Ливерпулем" насчет продления истекающего в конце сезона контракта, однако сделка не близка.



"Мы далеки от этого, но, повторюсь, я не хочу давать медиа что-либо, чтобы люди начали говорить различные вещи".



"Никакого существенного продвижения нет, и сейчас я сосредоточен на команде. Я надеюсь выиграть Премьер-Лигу", — цитирует Салаха Liverpool Echo.