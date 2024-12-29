Гвардиола похвалил Савиньо после победы над "Лестером"

Савиньо Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего вингера Савиньо после победы 0:2 над "Лестером".

В воскресенье на "Кинг Пауэр" Савиньо забил свой дебютный гол за "Сити", а также 20-летний бразилец отметился результативной передачей на Эрлинга Холанда.

Гвардиола очень доволен Савиньо и ожидает, что теперь его подопечные будет забивать чаще.

"Он обладает невероятными навыками и мастерством. Команда находится не в лучшем своем состоянии, но он старается до конца".

"Он так агрессивен на обоих краях поля. Стоит тебе забить один или два, дальше ты будешь забивать много. Я очень им доволен. Он сыграл слева, и он может выполнять эти передачи с фланга. Он делал это очень хорошо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лестер, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Савиньо

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2024 23:00

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