Гвардиола похвалил Савиньо после победы над "Лестером"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего вингера Савиньо после победы 0:2 над "Лестером".
В воскресенье на "Кинг Пауэр" Савиньо забил свой дебютный гол за "Сити", а также 20-летний бразилец отметился результативной передачей на Эрлинга Холанда.
Гвардиола очень доволен Савиньо и ожидает, что теперь его подопечные будет забивать чаще.
"Он обладает невероятными навыками и мастерством. Команда находится не в лучшем своем состоянии, но он старается до конца".
"Он так агрессивен на обоих краях поля. Стоит тебе забить один или два, дальше ты будешь забивать много. Я очень им доволен. Он сыграл слева, и он может выполнять эти передачи с фланга. Он делал это очень хорошо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
29.12.2024 23:00
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