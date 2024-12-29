Гвардиола признал, что "Лестер" был лучше его команды

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Лестер" превзошел его команду по игре, несмотря на победный для "горожан" результат.

В воскресенье "Сити" одержал свою только вторую победу в 14 последних матчах. Гвардиола признает, что "горожане" сыграли неважно, однако результат принес Хосепу большое облегчение.



"Нам нужно было одержать победу, чтобы очистить свои разумы, свои души и понять: "Окей, мы можем выигрывать матчи". Я никогда не думал, что нам будет так сложно, и это может быть хорошей вещью".



"Облегчение" — правильное слово, оно подходит больше, чем "радость". Мы должны значительно прибавить, и этот результат сделает нас лучше. Мы точно вернемся в свое лучшее состояние, и этот результат нам очень поможет".



"Все мы нуждались в этом. Надеюсь, наше настроение улучшится. "Лестер" был гораздо лучше на протяжении большой части матча, и у нас нет энергии, чтобы вести игру все 90 минут, но я надеюсь, это поможет нам немного восстановить свою форму в новом году".



"Я всегда знал, что такого рода серия может случиться, потому что футбол непредсказуем, но, даже несмотря на это, я никогда не ожидал, что мы не сможем побеждать так много матчей".



"Это был невероятный опыт, который нас многому научит, но эта победа — только один матч. Посмотрим, что будет в январе", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.