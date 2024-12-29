"Тоттенхэм" упустил победу против "Вулверхэмптона"

Пассивность в концовке матча обернулась для "Тоттенхэма" упущенной победой в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 2:2.

Раду Дрэгушин все-таки прошел фитнес-тест и появился в стартовом составе "шпор", а вот Джеймс Мэддисон на вторую игру подряд остался среди запасных.



Наставник "волков" Витор Перейра обновил стартовый состав своей команды с помощью Крейга Доусона, Жан-Рикнера Бельгарда и Хвана Хи Чхана.



Гостям потребовалось всего шесть с половиной минут, чтобы открыть счет. Хван нанес удар с подступов к штрафной, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 0:1.



Ответ хозяев не заставил себя ждать. Педро Порро подал угловой, а Родриго Бентанкур открылся у ближней штанги и неотразимо пробил головой — 1:1.



На 24-й минуте "Тоттенхэм" отметился еще одним опасным розыгрышем углового, но удар головой Дрэгушина оказался слегка неточным.



Оказываемое "шпорами" давление увенчалось фолом Андре на Бреннане Джонсоне в штрафной. Был назначен пенальти, однако Жозе Са отразил удар Сона Хен Мина с 11-метровой отметки.



И все-таки хозяева отправились на перерыв, ведя в счете. Оказавшись на правом краю штрафной, Деян Кулусевски дождался подключения Джонсона и покатил мяч партнеру под удар — 2:1.



Во втором тайме в игре сохранялось напряжение из-за минимальной разницы в счете, однако обе команды атаковали неубедительно.



Казалось, счет уже не изменится, однако на 87-й минуте Райан Аит-Нури сделал классную передачу в штрафную на открывание Йоргена Ларсена, а тот сильно пробил с острого угла — 2:2.



"Вулверхэмптон" слегка выдохся и не был похожа на команду, которая одолела "Лестер" и "Манчестер Юнайтед". Однако пассивность "Тоттенхэма" во втором тайме дала "волкам" возможность спасти этот матч.



"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче