"Тоттенхэм" упустил победу против "Вулверхэмптона"

Йорген Ларсен Пассивность в концовке матча обернулась для "Тоттенхэма" упущенной победой в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 2:2.

Раду Дрэгушин все-таки прошел фитнес-тест и появился в стартовом составе "шпор", а вот Джеймс Мэддисон на вторую игру подряд остался среди запасных.

Наставник "волков" Витор Перейра обновил стартовый состав своей команды с помощью Крейга Доусона, Жан-Рикнера Бельгарда и Хвана Хи Чхана.

Гостям потребовалось всего шесть с половиной минут, чтобы открыть счет. Хван нанес удар с подступов к штрафной, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 0:1.

Ответ хозяев не заставил себя ждать. Педро Порро подал угловой, а Родриго Бентанкур открылся у ближней штанги и неотразимо пробил головой — 1:1.

На 24-й минуте "Тоттенхэм" отметился еще одним опасным розыгрышем углового, но удар головой Дрэгушина оказался слегка неточным.

Оказываемое "шпорами" давление увенчалось фолом Андре на Бреннане Джонсоне в штрафной. Был назначен пенальти, однако Жозе Са отразил удар Сона Хен Мина с 11-метровой отметки.

И все-таки хозяева отправились на перерыв, ведя в счете. Оказавшись на правом краю штрафной, Деян Кулусевски дождался подключения Джонсона и покатил мяч партнеру под удар — 2:1.

Во втором тайме в игре сохранялось напряжение из-за минимальной разницы в счете, однако обе команды атаковали неубедительно.

Казалось, счет уже не изменится, однако на 87-й минуте Райан Аит-Нури сделал классную передачу в штрафную на открывание Йоргена Ларсена, а тот сильно пробил с острого угла — 2:2.

"Вулверхэмптон" слегка выдохся и не был похожа на команду, которая одолела "Лестер" и "Манчестер Юнайтед". Однако пассивность "Тоттенхэма" во втором тайме дала "волкам" возможность спасти этот матч.

"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2024 20:00

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  1. electric 29.12.2024 20:23 # electric
    пристреливаются.......................

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  2. lya-perdad 29.12.2024 20:23 # lya-perdad
    Дайте мне десять лемразей и мой член будет самым отполированным в мире!

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  3. lovrentiy 29.12.2024 20:22 # lovrentiy
    Какой же Робертсон днарь

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  4. lovrentiy 29.12.2024 20:17 # lovrentiy
    Уважаемые пенсы, убедительная просьба, во время матча ЛФК пожалуйста не шумите, не щелкайте eблами, не скрипите зубами и своими брелочками, дайте нормальным пацанам спокойно посмотреть футбол.

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  5. electric 29.12.2024 20:15 # electric
    Диас на цф посмотрим.
    Победы и трона!

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  6. electric 29.12.2024 20:12 # electric
    КНЯЗИ комоне!!!

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  7. bembo 29.12.2024 20:09 # bembo
    2 Ноттингем Форест 19 37

    Источник: http://fapl.ru/posts/112113/

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  8. akado 29.12.2024 20:06 # akado
    Середняки на главной, а тем временем Форест в гонке

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