Гвардиола составил шорт-лист из пяти целей на январь

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола составил шорт-лист из пяти амбициозных целей на зимнее трансферное окно.

За последнее время Гвардиола неоднократно сетовал на дефицит игроков, вызванный эпидемией травм. По мнению Хосепа, это основная причина кризиса, который переживают "горожане".



По информации Sunday Times, Гвардиола планирует основательно укрепить состав своей команды в январе, благо "Сити", в отличие от других клубов Премьер-Лиги, не находится под давлением правил финансового фейр-плей.



Гвардиола уже составил шорт-лист игроков, которых он желает заполучить в следующем месяце, и в этот список вошли полузащитники Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" и Бруно Гимараэс из "Ньюкасла", защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи, плеймейкер "Байера" Флориан Вирц, а также вингер "Баварии" Джамал Мусиала.