Гордон: "Ньюкасл" набирает форму в правильное время"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон считает, что его команда набирает форму в правильный момент сезона.

"Ньюкасл" довольно невыразительно начал этот сезон, а пресса даже заговорила о возможном увольнении главного тренера "сорок" Эдди Хау.



Однако в последнее время "Ньюкасл" ускорился, после трех побед поднявшись на пятое место в Премьер-Лиге, и Гордон считает, что это обеспечивает его команде хорошие шансы на успешное завершение сезона.



"Что касается моей индивидуальной формы, то я уже говорил, что начал сезон довольно медленно. Но это не имеет значения, никто не помнит старт сезона, все люди помнят, как ты его завершил".



"Мы разогреваемся и набираем хорошую форму в правильное время, потому что таблица лиги начинает формироваться ближе к концу рождественского периода. Впереди у нас два матча огромной важности, и если мы сможем добиться хороших результатов, это будет хорошим знаком", — цитирует Гордона The Athletic.