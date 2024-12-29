Магуайр: "Аморим — противоположность Тен Хагу"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что новый главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим обладает совершенно противоположным стилем, нежели его предшественник Эрик Тен Хаг.

Старт карьеры Аморима в "Юнайтед" выдался очень непростым. Рубен проиграл половину из 10 своих первых матчей.



По словам Магуайра, Амориму приходится сложнее из-за того, что он все делает очень по-другому, нежели Тен Хаг.



"Дело в том, что пришел новый тренер, и это не так, что у них (с Тен Хагом) похожие стили. Они совершенно противоположны в том, чего они хотят и чего требуют".



"Поэтому переходный период будет тяжелым. Все мы обладаем огромной верой в тренера и его штаб. Уверен, ситуация наладится. Он четко знает, что ему нужно, чтобы вернуть этот клуб к успеху".



"Он пришел и сделал все, что ему нужно. Он очень требователен", — цитирует Магуайра Sky Sports.