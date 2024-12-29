Магуайр: "Аморим — противоположность Тен Хагу"

Рубен Аморим Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что новый главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим обладает совершенно противоположным стилем, нежели его предшественник Эрик Тен Хаг.

Старт карьеры Аморима в "Юнайтед" выдался очень непростым. Рубен проиграл половину из 10 своих первых матчей.

По словам Магуайра, Амориму приходится сложнее из-за того, что он все делает очень по-другому, нежели Тен Хаг.

"Дело в том, что пришел новый тренер, и это не так, что у них (с Тен Хагом) похожие стили. Они совершенно противоположны в том, чего они хотят и чего требуют".

"Поэтому переходный период будет тяжелым. Все мы обладаем огромной верой в тренера и его штаб. Уверен, ситуация наладится. Он четко знает, что ему нужно, чтобы вернуть этот клуб к успеху".

"Он пришел и сделал все, что ему нужно. Он очень требователен", — цитирует Магуайра Sky Sports.


Метки Аморим, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2024 17:00

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