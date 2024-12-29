Мареска: "Делап может стать важным игроком для сборной Англии"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что нападающий "Ипсвича" Лиам Делап может стать важным игроком для сборной Англии.

21-летний Делап является одним из лучших игроков "Ипсвича" в этом сезоне, забив шесть голов за аутсайдера Премьер-Лиги.



Мареска знает Делапа еще по совместной работе в "Манчестер Сити" и считает, что у Лиама большие перспективы в сборной Англии, за которую "тракторист" пока не дебютировал.



"Лиам — великолепный игрок, особенно для его возраста. Мы провели один год вместе, и он, кажется, забил 22-24 гола. Он очень хороший нападающий".



"У сборной Англии много хороших игроков, много хороших нападающих, но он упорно трудится с мячом и без мяча, понимает игру и умеет забивать голы. Думаю, он может стать важным игроком для сборной Англии", — цитирует Мареску BBC.