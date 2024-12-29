Мареска: "Делап может стать важным игроком для сборной Англии"

Лиам Делап Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что нападающий "Ипсвича" Лиам Делап может стать важным игроком для сборной Англии.

21-летний Делап является одним из лучших игроков "Ипсвича" в этом сезоне, забив шесть голов за аутсайдера Премьер-Лиги.

Мареска знает Делапа еще по совместной работе в "Манчестер Сити" и считает, что у Лиама большие перспективы в сборной Англии, за которую "тракторист" пока не дебютировал.

"Лиам — великолепный игрок, особенно для его возраста. Мы провели один год вместе, и он, кажется, забил 22-24 гола. Он очень хороший нападающий".

"У сборной Англии много хороших игроков, много хороших нападающих, но он упорно трудится с мячом и без мяча, понимает игру и умеет забивать голы. Думаю, он может стать важным игроком для сборной Англии", — цитирует Мареску BBC.


Метки Делап, Ипсвич, Мареска, сборная Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 29.12.2024 16:34 # liverbro
    Реально парень отлично проводит сезон,топово играет пока

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  2. chelsea88 29.12.2024 16:17 # chelsea88
    Лучше б этот отпрыск Рори накидал на клык калонирам в прошлом туре.

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