"Сити" ищет преемника для Кайла Уолкера

"Манчестер Сити" начал поиски преемника для своего правого защитника Кайла Уолкера.

Как и многие игроки "Сити", Уолкер резко сбавил в этом сезоне. Также "горожане" учитывают возраст Кайла, которому в конце сезона исполнится 35.



Поэтому, как сообщает Daily Mirror, "Сити" уже ищет нового правого защитника, и на радаре у чемпионов Премьер-Лиги находится Ола Айна из "Ноттингем Форест".



"Форест" подобрал Айну бесплатно в прошлом году, когда у Олы истек контракт с итальянским "Торино", и с тех пор 28-летний нигериец утвердился ключевым игроком "лесников", которые сейчас располагаются в топ-4 Премьер-Лиги.



Контракт Айны с "Форест" истекает в конце сезона, поэтому у "Сити" есть возможность подписать продукт академии "Челси" безо всякой компенсации.