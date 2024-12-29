Гехи предпочитает "Ливерпуль"

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи рассматривает "Ливерпуль" своим наиболее предпочтительным направлением.

Минувшим летом Гехи с лучшей стороны проявил себя на Евро-2024, где в качестве ключевого игрока сборной Англии достиг финала Евро-2024.



"Пэлас" удалось сохранить Гехи в летнее трансферное окно, однако Марк полон амбиции, желая выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. Поэтому уход 24-летнего защитника на повышение — это лишь вопрос времени.



Гехи сватают в различные топ-клубы Премьер-Лиги, однако близкий к Марку источник поведал The Sun, что сам игрок хотел бы отправиться в "Ливерпуль".



При этом "Ливерпуль" заинтересован в приобретении Гехи по правильной цене. "Красные" до сих пор не восполнили потерю Жоэля Матипа минувшим летом, а Виргил Ван Дейк не становится моложе.



Со стороны "Пэлас" существует встречный интерес к вингеру "Ливерпуля" Бену Доаку, который сейчас выступает за "Мидлсбро" на правах аренды, и это может помочь "красным" заполучить Гехи.