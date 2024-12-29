Гехи предпочитает "Ливерпуль"

Марк Гехи Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи рассматривает "Ливерпуль" своим наиболее предпочтительным направлением.

Минувшим летом Гехи с лучшей стороны проявил себя на Евро-2024, где в качестве ключевого игрока сборной Англии достиг финала Евро-2024.

"Пэлас" удалось сохранить Гехи в летнее трансферное окно, однако Марк полон амбиции, желая выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. Поэтому уход 24-летнего защитника на повышение — это лишь вопрос времени.

Гехи сватают в различные топ-клубы Премьер-Лиги, однако близкий к Марку источник поведал The Sun, что сам игрок хотел бы отправиться в "Ливерпуль".

При этом "Ливерпуль" заинтересован в приобретении Гехи по правильной цене. "Красные" до сих пор не восполнили потерю Жоэля Матипа минувшим летом, а Виргил Ван Дейк не становится моложе.

Со стороны "Пэлас" существует встречный интерес к вингеру "Ливерпуля" Бену Доаку, который сейчас выступает за "Мидлсбро" на правах аренды, и это может помочь "красным" заполучить Гехи.


Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 29.12.2024 14:32 # tigerpool
    Равноценный обмен на Доака

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  2. felix-the-cat 29.12.2024 14:10 # felix-the-cat
    Не нужен
    Дерьмо уровня членси

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  3. sausage 29.12.2024 14:04 # sausage
    В принципе Ливерпулю не помешает. Не прям топ конечно, но добротный защ. Только вот Пэлас за него и его паспорт цену заломит такую, что будут посланы нахуй, даже если и будет интерес у Ливерпуля.

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