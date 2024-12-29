"Ньюкасл" нацелился на на Калверт-Левина

"Ньюкасл" нацелился на нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

Контракт Калверт-Левина с "Эвертоном" истекает в конце сезона, что весьма кстати для "Ньюкасла", который сильно ограничен в активности на трансферном рынке правилами финансового фейр-плей.



Как сообщает The Sun, "Ньюкасл" не будет покупать Калверт-Левина в январе, предпочитая заполучить Доминика свободным агентом следующим летом.



27-летний англичанин может заменить на "Сент-Джеймс Парк" Каллума Уилсона, который почти весь этот сезон проводит в лазарете и контракт которого тоже истекает в конце сезона.



Интерес к Калверт-Левину также проявляет итальянская "Фиорентина", однако "Ньюкасл" называется большим фаворитом в борьбе за Доминика, который предпочитает остаться в Премьер-Лиге по семейным причинам.



Добавим, в этом сезоне Калверт-Левин забил два гола и отдал одну результативную передачу в 17 матчах Премьер-Лиги, последний раз отличившись еще в сентябре.