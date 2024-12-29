Алли приступил к тренировкам с "Комо"

Как и ожидалось, бывший полузащитник "Эвертона" и "Тоттенхэма" Деле Алли приступил к тренировкам с итальянским "Комо".

Алли является свободным агентом с тех пор, как истек его контракт с "Эвертоном" в конце прошлого сезона. Деле продолжал тренироваться на базе "ирисок", но сейчас решил попробовать что-нибудь новое.



Возможность 28-летнему англичанину реабилитировать свою карьеру предложил экс-полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас, который является главным тренером "Комо".



"Теперь он тренируется с нами. Деле чувствует себя хорошо.. Он замечательный игрок. Если мы сможем помочь ему, то будем более чем счастливы. В данный момент он лишь тренируется с нами", — цитирует Фабрегаса Daily Mail.