"Челси" готов отпустить Чуквуэмеку в январе

"Челси" открыт к расставанию с полузащитником Кэрни Чуквуэмекой в январе, в том числе — по постоянному трансферу.

"Челси" приобрел Чуквуэмеку у "Астон Виллы" за 20 миллионов фунтов еще летом 2022, но с тех пор Кэрни так и не оправдал ожиданий, которые с ними связывали.



Энцо Мареска, заступивший на должность главного тренера "Челси" минувшим летом, лишь однажды выпускал Чуквуэмеку в стартовом составе — против "Астаны" в Лиге Конференций ранее в декабре.



В рамках Премьер-Лиги 21-летний англичанин и вовсе не сыграл ни минуты при Мареске.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Чуквуэмека может покинуть "Челси" в зимнее окно — на правах аренды или насовсем.



Постоянный трансфер для "Челси" предпочтительнее, однако "синие" хотят получить за Чуквуэмеку 40 млн. фунтов, что прописаны в контракте Кэрни в качестве отступных.