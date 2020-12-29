Трент не говорил "Ливерпулю", что хочет в "Реал"

Трент Александер-Арнольд Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не говорил своему клубу о желании перейти в "Реал".

Накануне испанская газета Marca выпустила материал о том, что Александер-Арнольд хочет перейти в "Реал" и что гранд Ла Лиги уверен в подписании Трента свободным агентом следующим летом.

Однако Liverpool Echo утверждает, что вопрос с будущим 26-летнего защитника сборной Англии остается открытым.

Вопреки слухам, Александер-Арнольд не говорил "Ливерпулю", что выбрал "Реал" для продолжения своей карьеры. При этом клуб и игрок находятся в постоянном диалоге, как сказал главный тренер "красных" Арне Слот.

Добавим, с 1 января у Александер-Арнольда появится возможность заключить предварительный контракт с каким-либо клубом, и можно предположить, что "Реал" попробует этим воспользоваться.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2024 10:00

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  1. bmw-e34 29.12.2024 11:20 # bmw-e34
    Ну пусть уходит чё. Он никому ничего не должен.
    Жалко конечно... В Ливерпуле он уже местечковая легенда, которой всё прощается. И всё простят до старости игровых лет.
    Ну а в Реале наверное ему будет легче, чашек 10 за карьеру соберёт..
    Лолнее будет, если он придет, а Джуд уйдёт)

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