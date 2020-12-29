Трент не говорил "Ливерпулю", что хочет в "Реал"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не говорил своему клубу о желании перейти в "Реал".

Накануне испанская газета Marca выпустила материал о том, что Александер-Арнольд хочет перейти в "Реал" и что гранд Ла Лиги уверен в подписании Трента свободным агентом следующим летом.



Однако Liverpool Echo утверждает, что вопрос с будущим 26-летнего защитника сборной Англии остается открытым.



Вопреки слухам, Александер-Арнольд не говорил "Ливерпулю", что выбрал "Реал" для продолжения своей карьеры. При этом клуб и игрок находятся в постоянном диалоге, как сказал главный тренер "красных" Арне Слот.



Добавим, с 1 января у Александер-Арнольда появится возможность заключить предварительный контракт с каким-либо клубом, и можно предположить, что "Реал" попробует этим воспользоваться.