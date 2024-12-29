Гвардиола: "Мы вернемся"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его команда восстановит свою прежнюю мощь.

В преддверии выезда к "Лестеру" в воскресенье подопечные Гвардиолы могут похвастать только одной победой в 13 последних матчах с учетом всех соревнований.



Гвардиола называет этот кризис самым сложным испытанием в своей карьере, но в то же время верит, что "Сити" его преодолеет.



"Думаю, с момента начала своей карьеры в качестве футболиста, в качестве тренера каждый из нас хочет радовать людей, хочет хорошо делать свою работу. Это бесспорно. Это не ставится под сомнение".



"Так что это легко понять. Самое сложное испытание случается, когда дела идут плохо. И это мое самое сложное испытание".



"Но мы вернемся, и это уже случалось. Происходящее сейчас заставляет меня помнить, насколько хорошо было прошлое. Такова правда".



"Возможно, я только сейчас осознал, что мы сделали в прошлом. Потому что у нас тоже были травмы, но много лет мы были так невероятно, невероятно стабильны".



"Главная причина происходящего сейчас — травмы семи-восьми важных игроков. Это еще сложнее, когда вы играете каждые три дня".



"Но я вижу команду, их дух. На тренировке вчера я видел, насколько все они сосредоточены во всем, что мы делаем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.