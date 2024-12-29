"Юнайтед" хочет заменить Онана на Вербрюггена

"Манчестер Юнайтед" рассматривает голкипера "Брайтона" Барта Вербрюггена в качестве своей трансферной цели.

В данный момент первым номером "Юнайтед" остается Андре Онана, который демонстрировал весьма уверенную игру на старте сезона, но после прихода Рубена Аморима на должность главного тренера вновь принялся совершать ошибки.



Одновременно Аморим обнаружил, что у Онана нет достойного конкурента по позиции. Алтай Байындыр является глубоким резервистом и играет крайне редко.



Как сообщает Daily Star, Онана перестал чувствовать себя комфортно в Манчестере после увольнения Эрика Тен Хага и назначения Аморима, и "Юнайтед" уже начал поиски нового голкипера.



Во главе шорт-листа "Юнайтед" из вратарей находится Вербрюгген, который был куплен "Брайтоном" у "Андерлехта" за 16.3 млн. фунтов в июне 2023 и сейчас оценивается в 30 млн. фунтов.



"Юнайтед" едва ли решится на покупку 22-летнего голландца уже в январе, поэтому болельщики клуба с "Олд Траффорд" продолжат созерцать игру Онана в остатке сезона.