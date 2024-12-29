"Ньюкасл" оценивает Исака более чем в 150 млн. фунтов

"Ньюкасл" установил за своего нападающего Александера Исака цену более чем в 150 миллионов фунтов.

С момента своего перехода из "Реал Сосьедад" за 63 миллиона фунтов летом 2022 Исак забил 42 гола в 68 матчах Премьер-Лиги, заслужив репутацию одного из лучших нападающих в мировом футболе.



Исака уже давно сватают в топ-клубы вроде "Арсенала", однако "Ньюкасл" расслаблен насчет этих спекуляций, потому что у Александера остается еще три с половиной года по контракту.



Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" предпочитает сохранить Исака и предложения менее 100 млн. фунтов даже не будет рассматривать.



На "Сент-Джеймс Парк" считают, что Исак стоит свыше 150 млн. фунтов. Учитывая правила финансового фейр-плей, едва ли кто-либо из клубов Премьер-Лиги может позволить себе такое приобретение.



Помимо английских грандов, интерес к 25-летнему игроку сборной Швеции проявляют ПСЖ, "Барселона" и "Реал".