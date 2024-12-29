19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 29 декабря, шестью поединками стартует 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Лестер" выиграл лишь один из 10 последних матчей Премьер-Лиги, пропустив 26 голов в этот период. У "Манчестер Сити" только одна победа в девяти последних поединках высшего дивизиона. "Лисы" пропускали в каждой из 15 последних встреч с "горожанами" в чемпионате, проиграв 11 из 13 крайних.
Капитан "Лестера" Джейми Варди должен вернуться в строй после небольшого повреждения, но Ваут Фас травмирован, а Джорджан Айю дисквалифицирован.
"Сити" предстоит оценить состояние Эдерсона, Джона Стоунса, Кайла Уолкера, Матеуша Нунеша и Джека Грилиша.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — САУТГЕМПТОН 18:00
"Кристал Пэлас" проиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 4 ничьи). "Саутгемптон" одержал лишь одну победу в 31 последнем поединке в высшем дивизионе — 1:0 против "Эвертона" 2 ноября. "Орлы" выиграли все три последние встречи со "святыми" в чемпионате.
Капитан "Пэлас" Марк Гехи дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек, и заменит его Крис Ричардс. Уилл Хьюз пройдет фитнес-тест, но Адам Уортон и Матеус Франка точно не сыграют.
Вингер "Саутгемптона" Максвел Корне снова доступен, пропустив матч против "Вест Хэма" из-за условий своей аренды. Джек Стивенс отбыл свою дисквалификацию на четыре игры. Уилл Смоллбоун почти залечил заднюю поверхность бедра.
ЭВЕРТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00
"Эвертон" проиграл лишь два из 13 последних матчей Премьер-Лиги, но при этом восемь завершил вничью. "Ноттингем Форест" одержал четыре победы кряду в высшем дивизионе — впервые с 1995 года. "Ириски" потерпели только одно поражение в девяти последних встречах с "лесниками" в Премьер-Лиге.
"Эвертон" надеется, что Шеймус Коулмен и Илиман Ндиайе успеют решить свои проблемы со здоровьем вовремя. Дуайт Макнил под вопросом. Эшли Янг не только дисквалифицирован, но и травмирован.
Капитан "Форест" Райан Йетс приступает к дисквалификации, Николас Домингес свою уже отбыл.
ФУЛХЭМ — БОРНМУТ 18:00
У "Фулхэма" еще никогда не было так много очков после 18 первых матчей в сезоне Премьер-Лиги (28). "Борнмут" может только второй раз в своей истории оформить четыре победы кряду на выезде в высшем дивизионе, впервые сделав это в декабре прошлого года. "Дачники" выиграли все три последние встречи с "вишенками" в чемпионате.
Полузащитник "Фулхэма" Эмиль Смит-Роу по-прежнему травмирован. Кенни Тете, Сандер Берге, Харрисон Рид и Рис Нелсон также пока не поправились.
Лучший бомбардир "Борнмута" Джастин Клюйверт дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Маркос Сенеси, Адам Смит, Хулиан Араухо, Алекс Скотт, Луис Синистерра и Маркус Тавернье травмированы.
ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00
"Тоттенхэм" потерпел четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Вулверхэмптон" выиграл оба своих поединка при новом главном тренере Виторе Перейре, забив пять голов и ни разу не пропустив. "Шпоры" проиграли все три последние встречи с "волками" в чемпионате.
Защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин пройдет фитнес-тест. У Бена Дэвиса случился рецидив. Также в лазарет угодил Джед Спенс.
Полузащитник "Вулверхэмптона" Марио Лемина возвращается в строй после небольшой травмы, но Йерсон Москера, Бубакар Траоре, Энсо Гонсалес, Пабло Сарабия и Саша Калайджич по-прежнему отсутствуют.
ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 20:15 Онлайн-трансляция Прогноз
Все шесть своих последних голов в Премьер-Лиге "Вест Хэм" забил после перерыва. "Ливерпуль" — единственная команда, которая ни разу не уступила на выезде в этом сезоне английского первенства (6 побед, 2 ничьи). "Молотобойцы" лишь однажды одолели "красных" в 16 последних встречах в высшем дивизионе — 3:2 дома в ноябре 2021.
"Ливерпуль" рискует недосчитаться Лукаша Фабиански, Макса Килмена и Карлоса Солера, у которых возникли проблемы со здоровьем против "Саутгемптона". Томаш Соучек и Гвидо Родригес дисквалифицированы.
Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи накопил пять желтых карточек и теперь этот матч пропустит. Диогу Жота под вопросом. Ибраима Конате и Конор Брэдли играть пока не готовы.
29.12.2024 06:00
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"Ливерпуль" рискует недосчитаться Лукаша Фабиански, Макса Килмена и Карлоса Солера, у которых возникли проблемы со здоровьем против "Саутгемптона".
Источник: http://fapl.ru/posts/112098/?c=1#c8005064
Михуил снова перепил, миха оставь, на новый год
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реально есть ощущение, что ТАА особо не нужен Слоту, он как крайний защитник никакой, в атаке есть импакт это бесспорно, но его ключевая позиция ПКЗ поэтому хз его уход лично для меня не будет какойто трагедией. жалко, что бесплатно...
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пидарашка выделит 68 лямов баксов на школьное питание и развитие инфраструктуры... в армении)))
арсен красава, кошерно ебет родную сестру руского ноцыаналиста пидоркова)))
представили ебало руских гоев в курской области, которым хинштейн сказал, что государство не будет им восстанавливать жилье)))
да да, ебало руских свиней в очередной раз обоссанно кремлем)))
русня, шо с ебалом?
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Между жидовским обрезом и мусульманским корнишоном я выбираю первое.
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