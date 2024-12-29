Касорла открыт к возвращению в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла допустил свое возвращение в лондонский клуб.

В данный момент Касорла выступает за "Реал Овьедо" из второго испанского дивизиона, однако Санти уже 40 лет, поэтому его истекающий в конце сезона контракт с высокой вероятностью продлен не будет.



Предвидя скорое завершение игровой карьеры, Касорла уже задумывается о том, чем будет заниматься после, и Санти хотел бы сохранить связь с футболом.



В пятницу Касорла в качестве почетного гостя посетил победный для "Арсенала" матч Премьер-Лиги против "Ипсвича" на "Эмирейтс" (1:0), заявив, что открыт к идее ассистировать своему другу и соотечественнику Микелю Артете в какой-либо роли.



"Да, почему нет? "Арсенал" — мой дом. Я люблю клуб и его людей, поэтому посмотрим, что случится в будущем".



"Я не знаю, какую бы роль я мог исполнять. Мне бы пришлось подумать об этом, но это бы точно было связано с футболом, потому что это то, что я люблю", — цитирует Касорлу Daily Mail.