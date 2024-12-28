Алиссон призвал партнеров по "Ливерпулю" "написать свою историю"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон призвал партнеров по команде "написать свою историю".

В данный момент "Ливерпуль" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, на шесть очков опережая ближайшего преследователя и имея матч в запасе.



Алиссон был частью "Ливерпуля", который под руководством "Ливерпуля" выигрывал Премьер-Лигу в сезоне 2019/20, однако бразилец считает, что сейчас "красные" являются совершенно другой командой.



"Та команда была очень особенной. Мы добились замечательных вещей. То был первый титул Премьер-Лиги для этого клуба за долгое время. Сезоном ранее мы также выиграли Лигу Чемпионов. Думаю, нельзя сравнивать эти две ситуации. Я просто рад видеть эту группу игроков. У нас есть мастерство, чтобы сделать что-нибудь особенное, и самое важное, что у нас есть необходимая для успеха самоотдача, а также страсть и желание".



"Думаю, это другие игроки, другие тренеры, и различий больше, чем сходств. Убежден, нам не нужно сравнивать себя с командами из прошлого, мы должны написать свою историю".



"Этот коллектив должен написать свою историю в этом сезоне. Пришедшие игроки добавили много мастерства, и то, что мы делаем и на что мы способны, не сотрет те особенные вещи, которые мы сделали в прошлом, потому что они навсегда останутся в истории этого клуба", — цитирует Алиссона The Independent.