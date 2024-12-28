Райс: "Льюис-Скелли словно сделан в лаборатории"

Майлс Льюис-Скелли Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс похвалил своего юного партнера по команде Майлса Льюис-Скелли.

18-летний Льюис-Скелли выходил в стартовом составе на оба последних матча "Арсенала", исполняя роль левого защитника.

Особенно хорош был Майлс против "Ипсвича" накануне, заслужив обильную похвалу со стороны Райса.

"Он может достичь самой вершины. Этот парень — просто особенный, очень особенный. В свои 18 лет он настолько хорош, чувствует себя настолько комфортно, что кажется, будто он создан в лаборатории".

"На днях я сказал ему, что это нелепо, насколько он хорош, но ему все еще предстоит проделать большой путь. Он обладает такой холодной головой, его окружает отличная семья".

"У нас действительно хорошая группа молодых и прогрессирующих игроков, и он может стать настолько хорош, насколько хочет. Ему просто нужно сохранять концентрацию и всегда хотеть больше. Он способен на это", — цитирует Райса talkSPORT.


Метки Арсенал, Льюис-Скелли, Райс

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2024 21:00

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  1. gary47 28.12.2024 21:57 # gary47
    Парень напоминает по скорости прогресса Эшли Коула. Надеюсь скоро дорастет до сборной.

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  2. chelsea88 28.12.2024 21:22 # chelsea88
    Ща заднеприводные ггшки ему будут пятки вылизывать и авансы ему выписывать, а потом будут xyecocить на чём свет стоит когда эта xyйня на повышение в МС съе6ётся.

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  3. sanogo 28.12.2024 21:12 # sanogo
    Он меня тоже очень удивил

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