Диалло: "Хочу войти в историю "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло сделал намек на свое будущее, заявив о намерении войти в историю клуба с "Олд Траффорд".

Контракт Диалло по-прежнему истекает в конце этого сезона, и уже с января Амад сможет вести переговоры с зарубежными клубами.



Однако Диалло планирует остаться в "Юнайтед", где при новом главном тренере Рубене Амориме он успел поиграть на нескольких позициях, включая правого защитника.



"Так бывает в футболе, что тебе приходится исполнять различные роли. Не нужно зацикливаться на одной позиции. Иногда ты можешь играть защитника, иногда — нападающего. Куда бы тренер ни поставил меня, я готов сражаться за команду".



"Я просто хочу играть — на правом фланге, в качестве 10-го номера, везде. Я сказал тренеру, что, если я ему нужен как голкипер, я готов постараться изо всех сил, я буду сражаться за команду и за своих партнеров по команде. Я хочу войти в историю этого клуба", — сообщил Диалло MUTV.