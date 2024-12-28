Постекоглу не грозит увольнение

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сохраняет поддержку руководства клуба, но полуфинал Кубка Лиги против "Ливерпуля" является ключом к его будущему.

Постекоглу настроил болельщиков "Тоттенхэма" против себя, потерпев четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги. В этих поединках Анге продолжал делать ставку на сугубо атакующий футбол, несмотря на кадровые проблемы.



В преддверии домашнего противостояния с "Вулверхэмптоном" в воскресенье "Тоттенхэм" занимает только 12-ю позицию в Премьер-Лиге, находясь ближе к зоне вылета, чем к топ-4.



Как сообщает Daily Mail, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается избавляться от Постекоглу, но одновременно ожидает улучшения результатов.



Леви имеет ввиду, что "Тоттенхэм" все еще выступает в Лиге Европы и находится всего в трех шагах от своего первого с 2008 года трофея — Кубка Лиги.



Но если "Тоттенхэм" потерпит неудачу в двухматчевом противостоянии Кубка Лиги с "Ливерпулем" и не улучшит свою форму в Премьер-Лиге, Постекоглу едва ли уцелеет.