"Ньюкасл" интересуется Томори

"Ньюкасл" находится среди клубов, проявляющих интерес к центральному защитнику итальянского "Милана" Фикайо Томори.

Томори не входит в планы Паулу Фонсеки, который был назначен главным тренером "Милана" минувшим летом, отметившись лишь шестью появлениями с первых минут в этом сезоне Серии А.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Милан" готов избавиться от Томори в январе и хочет за бывшего защитника "Челси" около 20 миллионов фунтов.



Помимо "Ньюкасла", интерес к 27-летнему англичанину также проявляют "Вест Хэм", "Наполи" и "Ювентус".