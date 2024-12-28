"Ньюкасл" интересуется Томори
"Ньюкасл" находится среди клубов, проявляющих интерес к центральному защитнику итальянского "Милана" Фикайо Томори.
Томори не входит в планы Паулу Фонсеки, который был назначен главным тренером "Милана" минувшим летом, отметившись лишь шестью появлениями с первых минут в этом сезоне Серии А.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Милан" готов избавиться от Томори в январе и хочет за бывшего защитника "Челси" около 20 миллионов фунтов.
Помимо "Ньюкасла", интерес к 27-летнему англичанину также проявляют "Вест Хэм", "Наполи" и "Ювентус".
28.12.2024 18:00
Просмотров: 176
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: