"Ньюкасл" интересуется Томори

Фикайо Томори "Ньюкасл" находится среди клубов, проявляющих интерес к центральному защитнику итальянского "Милана" Фикайо Томори.

Томори не входит в планы Паулу Фонсеки, который был назначен главным тренером "Милана" минувшим летом, отметившись лишь шестью появлениями с первых минут в этом сезоне Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Милан" готов избавиться от Томори в январе и хочет за бывшего защитника "Челси" около 20 миллионов фунтов.

Помимо "Ньюкасла", интерес к 27-летнему англичанину также проявляют "Вест Хэм", "Наполи" и "Ювентус".


Метки Милан, Ньюкасл, Томори

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2024 18:00

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