Гвардиола: "Я не сдамся"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что не опустит руки, пытаясь наладить игру своей команды.

В данный момент "Сити" переживает свой тяжелейший кризис в эру Гвардиолы. "Горожане" потерпели девять поражений в 13 последних матчах, одержав единственную победу.



Однако Гвардиола далек от того, чтобы сдаться. Хосеп по-прежнему предельно мотивирован, чтобы наладить ситуацию.



"Я буду стараться, я не опущу руки. Иногда ты думаешь, что прервать неудачные серии можно раньше и легче, но другие требуют больше времени".



"Я не сдамся. Я хочу быть здесь. Я хочу сделать это, и в ситуации, в которой мы оказались, мы должны сделать это".



"Конечно, я хочу прервать это, каждый хочет прервать это. Я не хочу расстраивать своих людей, клуб, фанатов и тех, кто любит этот клуб".



"Думаю, все мы хотим делать свою работу хорошо и радовать людей. Насчет этого нет сомнений".



"Вернуться в колею — это самое сложное испытание, но мы уже делали это прежде", — цитирует Гвардиолу The Independent.