"Сити" готов выплатить отступные за Субименди

"Манчестер Сити" готов выплатить отступные в 50 миллионов фунтов за полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди.

В данный момент "Сити" дожидается открытия зимнего трансферного окна, чтобы укрепить свой состав, и в первую очередь "горожанам" нужна замена травмированному Родри в опорной зоне.



Как сообщает Football Insider, "Сити" попытается приобрести Субименди, который минувшим летом отказался от перехода в "Ливерпуль".



В контракте Субименди с "Реал Сосьедад" по-прежнему есть пункт о выкупе за 50 млн. фунтов, поэтому 25-летний игрой сборной Испании полностью контролирует свою судьбу.



Согласно слухам, "Ливерпуль" сохраняет интерес к Субименди, а также Мартина сватают в "Арсенал".