"Сити" готов выплатить отступные за Субименди
"Манчестер Сити" готов выплатить отступные в 50 миллионов фунтов за полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди.
В данный момент "Сити" дожидается открытия зимнего трансферного окна, чтобы укрепить свой состав, и в первую очередь "горожанам" нужна замена травмированному Родри в опорной зоне.
Как сообщает Football Insider, "Сити" попытается приобрести Субименди, который минувшим летом отказался от перехода в "Ливерпуль".
В контракте Субименди с "Реал Сосьедад" по-прежнему есть пункт о выкупе за 50 млн. фунтов, поэтому 25-летний игрой сборной Испании полностью контролирует свою судьбу.
Согласно слухам, "Ливерпуль" сохраняет интерес к Субименди, а также Мартина сватают в "Арсенал".
28.12.2024 16:00
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В колбасу лучше переходи
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Мартин ну зачем тебе голубые? И болеют за них только голубые. Они скоро будут в низшем дивизионе. Ты же вроде мужик!
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