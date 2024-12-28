"Сити" готов выплатить отступные за Субименди

Мартин Субименди "Манчестер Сити" готов выплатить отступные в 50 миллионов фунтов за полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди.

В данный момент "Сити" дожидается открытия зимнего трансферного окна, чтобы укрепить свой состав, и в первую очередь "горожанам" нужна замена травмированному Родри в опорной зоне.

Как сообщает Football Insider, "Сити" попытается приобрести Субименди, который минувшим летом отказался от перехода в "Ливерпуль".

В контракте Субименди с "Реал Сосьедад" по-прежнему есть пункт о выкупе за 50 млн. фунтов, поэтому 25-летний игрой сборной Испании полностью контролирует свою судьбу.

Согласно слухам, "Ливерпуль" сохраняет интерес к Субименди, а также Мартина сватают в "Арсенал".


Метки Манчестер Сити, Реал Сосьедад, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 28.12.2024 17:08 # chelsiukpro
    В колбасу лучше переходи

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  2. xxa 28.12.2024 16:03 # xxa
    Мартин ну зачем тебе голубые? И болеют за них только голубые. Они скоро будут в низшем дивизионе. Ты же вроде мужик!

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