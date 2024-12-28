"Эвертон" не обсуждал новый контракт с Брантуэйтом

"Эвертон" до сих пор не начал переговоры со своим защитником Джаррадом Брантуэйтом о новом контракте.

Минувшим летом "Эвертон" отразил интерес "Манчестер Юнайтед" к Брантуэйту, отклонив несколько предложений "красных дьяволов".



Однако долгосрочное будущее Брантуэйта остается под большим вопросом, потому что, как сообщает Daily Mail, "Эвертон" даже не пытается склонить Джаррада к продлению сотрудничества.



Брантуэйт остается на радаре у "Юнайтед", а также за 22-летним англичанином в преддверии зимнего трансферного окна следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".



В данный момент у Брантуэйта остается еще два полных года по действующему контракту с "Эвертоном". Джаррад, оцениваемый "ирисками" в 75 миллионов фунтов, является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Шона Дайча.