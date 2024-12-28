Роналду открыт к переходу в "Сити"

Криштиану Роналду Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду открыт к переходу в "Манчестер Сити".

В 2021 году Роналду уже был в шаге от перехода в "Сити", и "Манчестер Юнайтед" пришлось подсуетиться, чтобы опередить своих соседей.

Как сообщает Evening Standard, 39-летний португалец все еще может оказаться в "Сити", который надеется укрепить свой состав в январе для преодоления игрового кризиса.

"Готов ли я протянуть руку помощи "Сити"? Ты никогда не знаешь, что случится".

"У команд бывают разные моменты. Сложные времена, хорошие времена... "Сити" переживает сложный момент, но я уверен на 100 процентов, что они вернутся".

"Думаю, большие команды и большие игроки достаточно умны, чтобы понять, в чем проблема и где проблема".

"Я уверен на 100 процентов, что они вернутся. Гвардиола — очень умный тренер. Он знает, откуда взялась проблема. С ними все будет нормально", — сообщил Роналду на церемонии наград Globe Soccer Awards.


Метки Аль-Наср, Манчестер Сити, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2024 14:00

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  1. denissimo 28.12.2024 14:53 # denissimo
    Совсем дед со своим ЧСВ сбрендил.

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  2. electric 28.12.2024 14:10 # electric
    Ждём не дождёмся. Добьёт пепку окончательно. Эхехехе

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