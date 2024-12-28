Перейра: "У Куньи будут возможности уйти"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра заявил, что у его нападающего Матеуса Куньи будут возможности уйти на повышение.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что Кунья может стать трансферной целью для "Арсенала" в январе.



Перейра не хочет терять своего ведущего бомбардира, забившего 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, но признает, что уход 25-летнего бразильца — это лишь вопрос времени.



"Надеюсь, он останется с нами надолго, но я понимаю, что особенный игрок будет иметь возможности в своей карьере".



"Он является особенным игроком не только в плане техники, он также обладает характером. Такого рода игрок — особенный, потому что он может взять мяч, находясь под давлением, и сотворить магию. Как он это сделал против "Манчестер Юнайтед", — цитирует Перейру Sky Sports.