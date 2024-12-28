Стерлинг вернется раньше, чем ожидалось

Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг вернется в строй раньше, нежели ожидалось.

После победы 1:0 над "Ипсвичем" накануне главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что вингер Букайо Сака перенес операцию на задней поверхности бедра и теперь пропустит более двух месяцев.



Но одновременно Артета принес и хорошую новость, потому что Стерлинг сможет вернуться в строй после травмы колена раньше, нежели изначально озвученный Микелем период в несколько недель.



"Да, думаю, новости насчет Раза лучше, чем мы думали. Нам нужно посмотреть, как он будет чувствовать себя на этой неделе".



"Наверное, мы ожидали, что эта травма колена займет больше времени, нежели мы обнаружили за последние дни. Надеюсь, это будет хорошей новостью, потому что мы нуждаемся в нем", — цитирует Артету Evening Standard.