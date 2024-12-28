Агбонлахор: "Фернандеш — худший партнер по команде"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор заявил, что капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш является "худшим партнером по команде".

На Boxing Day Фернандеш крупно подвел "Юнайтед", оставив свою команду вдесятером на половину выездного матча против "Вулверхэмптона".



В итоге "Юнайтед" потерпел поражением 2:0, заставив Агбонлахора вынести неутешительный вердикт насчет португальского полузащитника.



"Да, Фернандеш демонстрировал отличную статистику в плане голов и результативных передач после своего появления в Премьер-Лиге, но он выглядит как худший партнер по команде. Каждый раз, когда игрок совершает потерю, сам Фернандеш совершает потерю, он машет руками в сторону партнеров по команде, он машет руками в сторону скамейки".



"Мне доводилось играть с игроками вроде него, и ты бываешь в ярости от них. Будь это Поль Погба, медиа бы его растерзали. Фернандешу словно сошло с рук убийство. Вы видели, чтобы Фернандеш сделал что-нибудь? Легко тыкать пальцем в Магуайра, Роналду, Рэшфорда, Санчо".



"Я не помню, когда Фернандеш последний раз провел достойный матч. Он всегда размахивает руками, даже когда он сам теряет мяч. Он может отдать тебе пас, пас в офсайд, и он будет винить в этом тебя. Вот такого рода игроком является Фернандеш. Худший партнер по команде, что только возможен", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.