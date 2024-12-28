"Тоттенхэм" рискует подойти к матчу против "Вулверхэмптона" без центральных защитников

"Тоттенхэм" рискует подойти к матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье без единого центрального защитника.

Как известно, в данный момент Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро, пара основных центральных защитников "Тоттенхэма", травмированы.



Помимо этого, в минувший четверг против "Ноттингем Форест" Раду Дрэгушин получил повреждение лодыжки и теперь находится под вопросом.



Наконец, у Бена Дэвиса, который отсутствует с повреждением задней поверхности бедра с 5 декабря, случился рецидив в процессе восстановления. 31-летний валлиец задержится в лазарете еще на пару недель.



Ситуация усугубляется тем, что крайний защитник Джед Спенс дисквалифицирован, и теперь главному тренеру "шпор" Анге Постекоглу предстоит поломать голову над определением оборонительной линии.



Как сообщает BBC, Постекоглу может снарядить в центр обороны полузащитников Арчи Грея и Ива Биссума, которые уже исполняли эту роль в концовке матча против "Форест" на Boxing Day.