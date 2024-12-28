Слот: "Ван Дейк, Трент и Салах находятся в постоянном диалоге с клубом"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его звезды Виргил Ван Дейк, Трент Александер Арнольд и Мохамед Салах находятся в "постоянном диалоге" с клубом насчет будущего.

Действующие контракты всех трех перечисленных игроков по-прежнему истекают в конце сезона, и уже с января все трое смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Однако Слот не переживает насчет этого, потому что все трое демонстрируют отличный футбол, а "Ливерпуль" не оставляет попыток договориться о продлении сотрудничества.



Если бы у нас были какие-либо новости, то сейчас не тот момент, чтобы сообщать вам".



"В целом я не обсуждаю контрактные ситуации здесь (на пресс-конференциях). Это был бы сюрприз, если бы я оказался тем, кто объявит о продлении".



"Вам, парни, известно, что с 1 января многое может измениться, но они находятся в постоянном диалоге с клубом, и давайте посмотрим, что из этого выйдет. До тех пор, пока они продолжают играть таким образом, главный тренер доволен", — цитирует Слота ESPN.