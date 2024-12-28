Роналду: "Я бы решил проблемы МЮ, если бы был владельцем"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что решил бы проблемы "красных дьяволов", если бы был владельцем клуба.

Второй период Роналду в "Юнайтед" оборвался в ноябре 2022 после нашумевшего интервью Криштиану журналисту Пирсу Моргану.



Роналду чувствует, что с тех пор "Юнайтед" так и не решил свои проблемы, несмотря на приход в руководство клуба сэра Джима Рэтклиффа. При этом Кришиану четко знает, что помогло бы "дьяволам".



"Премьер-Лига — самая сложная лига в мире. Там все команды хороши, все команды сражаются, все команду бегут, все игроки сильны. Футбол стал другим сейчас. Там больше нет простых матчей".



"Я говорил это полтора года назад, и я продолжу говорить: проблема — не в тренерах".



"Это как аквариум. Когда внутри у вас есть больная рыба, вы достаете ее, лечите и затем возвращаете, рыба снова заболевает".



"У "Манчестер Юнайтед" как раз такая проблема. Проблема не всегда в тренере. Здесь есть гораздо большее".



"Если бы я был владельцем клуба, я бы прояснил некоторые вещи и поправил то, что я считаю плохим".



"Я по-прежнему очень молод, у меня много планов и мечтаний впереди. Помяните мои слова, я точно стану владельцем большого клуба", — цитирует Роналду ESPN.