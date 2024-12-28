FA отклонила апелляцию Дурана на красную карточку против "Ньюкасла"

Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран будет вынужден отбыть трехматчевую дисквалификацию после того, как FA отклонила апелляцию на его удаление против "Ньюкасла".

Дуран получил прямую красную карточку в первом тайме проигранного "Виллой" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" на Boxing Day (3:0).



Рефери Энтони Тэйлор изгнал Дурана с поля "Сент-Джеймс Парк" за то, что 21-летний колумбиец грубо сыграл против защитника "сорок" Фабиана Шера.



После матча главный тренер "Виллы" Унаи Эмери заявил, что на решение Тэйлора повлияла репутация Дурана, и даже предположил, что Джон вообще не задел соперника шипами по спине.



Однако FA отклонила апелляцию "Виллы", посчитав поступок Дурана умышленным, и теперь Джон будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Брайтона" и "Лестера", а также на поединок 3-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма".



Добавим, Дуран забил 12 голов в 25 матчах за "Виллу" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



