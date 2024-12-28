Артета: "Сака пропустит больше двух месяцев"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что вингер Букайо Сака перенес операцию на задней поверхности бедра и теперь пропустит более двух месяцев.

Сака получил свою травму в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 21 декабря (1:5).



Опасения насчет мышечного надрыва подтвердились, поэтому 23-летнему англичанину потребовалась хирургическое вмешательство, о чем Артета поведал после победы 1:0 над "Ипсвичем" в пятницу.



"Он перенес процедуру, и все прошло хорошо, но, к сожалению, он пропустит много, много недель".



"Это займет больше двух месяцев. Я не знаю, насколько только больше. Это зависит от того, как будет заживать шрам в первую неделю или вроде того, а также от подвижности в дальнейшем. Сейчас очень сложно сказать".



"Заменой Букайо станет команда. Сегодня вечером были моменты, когда у нас шла игра, и были моменты, когда вы могли видеть, что нам еще предстоит над этим поработать. Но я уверен, что мы справимся. Мы должны полагаться на команду, а не на отдельных людей", — цитирует Артету Sky Sports.