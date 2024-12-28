"Арсенал" победил "Ипсвич" и вышел на второе место

Гол Кая Хаверца в середине первого тайма позволил "Арсеналу" победить "Ипсвич" со счетом 1:0 и выйти на второе место в Премьер-Лиге.

Место травмированного Букайо Сака в стартовом составе "канониров" занял Леандро Троссард.



У "трактористов" травмированного капитана Сэма Морси заменил Калвин Филлипс.



Матч начался с опасного момента у ворот домашней команды, однако Сэмми Смодич в прыжке не смог замкнуть прострел.



Довольно скоро хозяева принялись безраздельно владеть мячом, однако создавать моменты или просто наносить удары им почти не удавалось.



Впервые голкипер "Ипсвича" Аро Мурич по-настоящему вступил в игру на 19-й минуте, остановив плотный удар Юрриена Тимбера с дистанции.



Давление "Арсенала" все-таки принесло свои плоды. На 23-й минуте Троссард совершил рывок по левому краю штрафной, после чего прострелил вдоль ворот, а открывшийся на дальней штанге Кай Хаверц отправил мяч в сетку — 1:0.



В остатке первого тайма "канониры" сохраняли тотальное преимущество, а на 34-й минуте Габриэль Жезус даже поразил ворота Мурича с нулевого угла, однако был зафиксирован офсайд.



Второй тайм начался с того, что фирменный розыгрыш "Арсеналом" углового завершился ударом головой Габриэля Магальэяса, но тот слегка не попал в свободный угол ворот.



В целом после перерыва у хозяев уже не было такого подавляющего преимущества. Гости даже смогли пощупать мяч, но без опасных моментов.



На 74-й минуте "канониры" снова разыграли угловой, и снова было опасно. Деклан Райс бил в касание ногой из пределов штрафной, однако Дара О'Ши принял удар на себя.



За весь матч "Ипсвич" так и не создал реальных угроз воротам Давида Райи, если не считать осечку Смодича в самом начале. Поэтому "Арсенал" победил довольно комфортно, несмотря на минимальную разницу в счете.



"Арсенал" наиграл только на один гол, однако беззубость "Ипсвича" впереди сделала эту победу комфортной для "канониров", которые продолжаю преследовать лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".



"Арсенал" — "Ипсвич". Отчет о матче