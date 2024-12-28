"Арсенал" победил "Ипсвич" и вышел на второе место

Кай Хаверц Гол Кая Хаверца в середине первого тайма позволил "Арсеналу" победить "Ипсвич" со счетом 1:0 и выйти на второе место в Премьер-Лиге.

Место травмированного Букайо Сака в стартовом составе "канониров" занял Леандро Троссард.

У "трактористов" травмированного капитана Сэма Морси заменил Калвин Филлипс.

Матч начался с опасного момента у ворот домашней команды, однако Сэмми Смодич в прыжке не смог замкнуть прострел.

Довольно скоро хозяева принялись безраздельно владеть мячом, однако создавать моменты или просто наносить удары им почти не удавалось.

Впервые голкипер "Ипсвича" Аро Мурич по-настоящему вступил в игру на 19-й минуте, остановив плотный удар Юрриена Тимбера с дистанции.

Давление "Арсенала" все-таки принесло свои плоды. На 23-й минуте Троссард совершил рывок по левому краю штрафной, после чего прострелил вдоль ворот, а открывшийся на дальней штанге Кай Хаверц отправил мяч в сетку — 1:0.

В остатке первого тайма "канониры" сохраняли тотальное преимущество, а на 34-й минуте Габриэль Жезус даже поразил ворота Мурича с нулевого угла, однако был зафиксирован офсайд.

Второй тайм начался с того, что фирменный розыгрыш "Арсеналом" углового завершился ударом головой Габриэля Магальэяса, но тот слегка не попал в свободный угол ворот.

В целом после перерыва у хозяев уже не было такого подавляющего преимущества. Гости даже смогли пощупать мяч, но без опасных моментов.

На 74-й минуте "канониры" снова разыграли угловой, и снова было опасно. Деклан Райс бил в касание ногой из пределов штрафной, однако Дара О'Ши принял удар на себя.

За весь матч "Ипсвич" так и не создал реальных угроз воротам Давида Райи, если не считать осечку Смодича в самом начале. Поэтому "Арсенал" победил довольно комфортно, несмотря на минимальную разницу в счете.

"Арсенал" наиграл только на один гол, однако беззубость "Ипсвича" впереди сделала эту победу комфортной для "канониров", которые продолжаю преследовать лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".

"Арсенал" — "Ипсвич". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ипсвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2024 01:10

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Последние комментарии:




  1. alexomck 28.12.2024 01:36 # alexomck
    Кайседо вчера 6.2
    Райс сегодня 7.5

    :))

    (ответить)

  2. dexter 28.12.2024 01:22 # dexter
    Пинсам не грустить. Еще успеете вернуть себе звание главных жопонюхов Ливерпуля в этом году, впереди Ипсвич.

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  3. narcot 28.12.2024 01:17 # narcot
    28.12.2024 00:47 #
    dexter

    С - стабильность


    В этом месяце чеченская пво сбила 1 гражданский самолёт.

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  4. redwhitegun 28.12.2024 01:17 # redwhitegun
    Скелли че за бист.... Зина может уёбывать обратно в хохлостан...

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  5. sausage 28.12.2024 01:16 # sausage
    Ну вот и пиздец пенсо сказке.

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  6. skydreams 28.12.2024 01:15 # skydreams
    Мойзес Кайседо совершил 9 возвратов мяча в средней трети поля во вчерашнем матче, что является лучшим результатом для отдельного матча в этом сезоне АПЛ.
    [Whoscored]


    лучший в мире за работой

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  7. volfovich-ynwa 28.12.2024 01:14 # volfovich-ynwa
    05.12.2024 00:46 #
    bembo

    Хаверц кончил мне в ротик, ребятулечки...
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111611/

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  8. amirhan-gurazhev 28.12.2024 01:14 # amirhan-gurazhev
    декстер пидор какой то, пишет мужикам яйца облизать, жопу понюхать
    кринж))

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  9. dexter 28.12.2024 01:12 # dexter
    Наши новые жопонюхи.

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