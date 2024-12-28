"Арсенал" победил "Ипсвич" и вышел на второе место
Гол Кая Хаверца в середине первого тайма позволил "Арсеналу" победить "Ипсвич" со счетом 1:0 и выйти на второе место в Премьер-Лиге.
Место травмированного Букайо Сака в стартовом составе "канониров" занял Леандро Троссард.
У "трактористов" травмированного капитана Сэма Морси заменил Калвин Филлипс.
Матч начался с опасного момента у ворот домашней команды, однако Сэмми Смодич в прыжке не смог замкнуть прострел.
Довольно скоро хозяева принялись безраздельно владеть мячом, однако создавать моменты или просто наносить удары им почти не удавалось.
Впервые голкипер "Ипсвича" Аро Мурич по-настоящему вступил в игру на 19-й минуте, остановив плотный удар Юрриена Тимбера с дистанции.
Давление "Арсенала" все-таки принесло свои плоды. На 23-й минуте Троссард совершил рывок по левому краю штрафной, после чего прострелил вдоль ворот, а открывшийся на дальней штанге Кай Хаверц отправил мяч в сетку — 1:0.
В остатке первого тайма "канониры" сохраняли тотальное преимущество, а на 34-й минуте Габриэль Жезус даже поразил ворота Мурича с нулевого угла, однако был зафиксирован офсайд.
Второй тайм начался с того, что фирменный розыгрыш "Арсеналом" углового завершился ударом головой Габриэля Магальэяса, но тот слегка не попал в свободный угол ворот.
В целом после перерыва у хозяев уже не было такого подавляющего преимущества. Гости даже смогли пощупать мяч, но без опасных моментов.
На 74-й минуте "канониры" снова разыграли угловой, и снова было опасно. Деклан Райс бил в касание ногой из пределов штрафной, однако Дара О'Ши принял удар на себя.
За весь матч "Ипсвич" так и не создал реальных угроз воротам Давида Райи, если не считать осечку Смодича в самом начале. Поэтому "Арсенал" победил довольно комфортно, несмотря на минимальную разницу в счете.
"Арсенал" наиграл только на один гол, однако беззубость "Ипсвича" впереди сделала эту победу комфортной для "канониров", которые продолжаю преследовать лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".
"Арсенал" — "Ипсвич". Отчет о матче
28.12.2024 01:10
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Последние комментарии:
Кайседо вчера 6.2
Райс сегодня 7.5
:))
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Пинсам не грустить. Еще успеете вернуть себе звание главных жопонюхов Ливерпуля в этом году, впереди Ипсвич.
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28.12.2024 00:47 #
dexter
С - стабильность
В этом месяце чеченская пво сбила 1 гражданский самолёт.
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Скелли че за бист.... Зина может уёбывать обратно в хохлостан...
(ответить)
Ну вот и пиздец пенсо сказке.
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Мойзес Кайседо совершил 9 возвратов мяча в средней трети поля во вчерашнем матче, что является лучшим результатом для отдельного матча в этом сезоне АПЛ.
[Whoscored]
лучший в мире за работой
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05.12.2024 00:46 #
bembo
Хаверц кончил мне в ротик, ребятулечки...
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/111611/
(ответить)
декстер пидор какой то, пишет мужикам яйца облизать, жопу понюхать
кринж))
(ответить)
Наши новые жопонюхи.
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