Постекоглу: "Тоттенхэм" упорно трудится, чтобы получить усиление в январе"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его клуб упорно трудится над поисками усиления состава в январе.

В данный момент "Тоттенхэм" испытывает острый дефицит игроков, особенно в оборонительной линии, и это сказывается на результатах.



Поэтому Постекоглу рассчитывает на приобретения в зимнее трансферное окно, и работа над этим уже ведется.



"Время от времени проблемы возникают всегда, но не до такой степени. Думаю, мы были весьма близки к тому, что стабильно не могли рассчитывать на 10 игроков первой команды на протяжении внушительной серии матчей. Мы в тяжелом положении и уже довольно давно".



"Мы довольно давно пытаемся выкарабкаться из этого, продолжая надеяться на то, чтобы не стало хуже".



"Это нормально, когда у вас дисциплинированная трансферная политика, но нам нужно ясно понимать свое положение. Нам нужно усиление по возможности, хотя зимнее окно — непростое время для этого".



"За кулисами клуб упорно трудится, чтобы помочь имеющимся игрокам — тем, кто выкладывается без остатка в каждом матче, чтобы постараться преодолеть это".



"Этим парням нужна помощь, потому что двое или трое ощущают последствия прежних травм, а другие возвращаются в строй, и им нужно время, чтобы набрать форму. Мы упорно трудимся, чтобы получить это усиление", — цитирует Постекоглу Sky Sports.