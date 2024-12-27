Жоржиньо: "Ты не можешь не быть счастлив в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что наслаждается своим пребыванием в лондонском клубе.

Жоржиньо сыграл 66 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Челси" в январе 2023.



В этом сезоне Жоржиньо отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, однако 33-летний итальянец бразильского происхождения все равно счастлив.



"Я счастлив в "Арсенале". Ты не можешь не быть счастлив в такого рода клубе, с работающими там людьми, с таким коллективом, с такой атмосферой на тренировочном поле".



"Думаю, это замечательная рабочая обстановка, и каждый, кто сюда приходит, по-настоящему наслаждается этим", — сообщил Жоржиньо ESPN Brasil.