Жоржиньо: "Ты не можешь не быть счастлив в "Арсенале"
Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что наслаждается своим пребыванием в лондонском клубе.
Жоржиньо сыграл 66 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Челси" в январе 2023.
В этом сезоне Жоржиньо отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, однако 33-летний итальянец бразильского происхождения все равно счастлив.
"Я счастлив в "Арсенале". Ты не можешь не быть счастлив в такого рода клубе, с работающими там людьми, с таким коллективом, с такой атмосферой на тренировочном поле".
"Думаю, это замечательная рабочая обстановка, и каждый, кто сюда приходит, по-настоящему наслаждается этим", — сообщил Жоржиньо ESPN Brasil.
27.12.2024 23:00
Просмотров: 273
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наслаждается большую часть сидя на лавке... аха поверил :) что там Артета заставляет так всех по очереди высказыватся? Или это приманка для других новых игроков типо как акуено у анониров, приходите :))
(ответить)
постоянные темы про растягивание мужских задниц, здорово выбивают из колеи - добавил Жоржиньо.
Пока наслушаешься опытных товарищей по команде - забываешь какую установку объяснял нам тренер.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий