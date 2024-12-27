Жоржиньо: "Ты не можешь не быть счастлив в "Арсенале"

Жоржиньо Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что наслаждается своим пребыванием в лондонском клубе.

Жоржиньо сыграл 66 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Челси" в январе 2023.

В этом сезоне Жоржиньо отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, однако 33-летний итальянец бразильского происхождения все равно счастлив.

"Я счастлив в "Арсенале". Ты не можешь не быть счастлив в такого рода клубе, с работающими там людьми, с таким коллективом, с такой атмосферой на тренировочном поле".

"Думаю, это замечательная рабочая обстановка, и каждый, кто сюда приходит, по-настоящему наслаждается этим", — сообщил Жоржиньо ESPN Brasil.


Метки Арсенал, Жоржиньо

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2024 23:00

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  1. chelsiukpro 27.12.2024 23:32 # chelsiukpro
    Наслаждается большую часть сидя на лавке... аха поверил :) что там Артета заставляет так всех по очереди высказыватся? Или это приманка для других новых игроков типо как акуено у анониров, приходите :))

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  2. closer 27.12.2024 23:30 # closer
    постоянные темы про растягивание мужских задниц, здорово выбивают из колеи - добавил Жоржиньо.
    Пока наслушаешься опытных товарищей по команде - забываешь какую установку объяснял нам тренер.

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