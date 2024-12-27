Роналду надеется, что Аморим будет успешен в МЮ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выразил свою поддержку новому главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму.

Старт карьеры Аморима в "Юнайтед" получился тяжелым. "Дьяволы" проиграли половину из 10 своих матчей при Рубене, включая все три последних.



Затруднения Аморима не стали сюрпризом для Роналду, однако Криштиану надеется, что его соотечественник преодолеет это.



"Он великолепно трудился в Португалии в моем (бывшем клубе) "Спортинге". Но Премьер-Лига — это другая стихия, лига с самой высокой конкуренцией в мире".



"Я знал, что это будет тяжело и что их продолжит штормит. Но шторм закончится, и снова будет светить солнце".



"Скрестим пальцы в надежде на то, что все сложится хорошо для него, и я надеюсь на лучшее для "Манчестер Юнайтед", потому что это клуб, который я по-прежнему люблю", — цитирует Роналду Sky Sports.